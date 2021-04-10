Полномочия арестованного мэра Майкопа прекращены досрочно

Майкоп, 10 апреля. Из-за уголовных дел о хранении боеприпасов и вымогательстве досрочно прекращены полномочия мэра Майкопа Андрея Гетманова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Инициативу о досрочном прекращении полномочий Гетманова на внеочередной сессии Совета народных депутатов поддержали местные парламентарии. Исполняющим обязанности мэра с 10 апреля станет первый замглавы городской администрации Сергей Стельмах.

В конце марта суд арестовал мэра Гетманова на два месяца. По версии следствия, он потребовал от предпринимателя обменяться земельными участками на территории Майкопского района. С учетом того, что они имели неравнозначную площадь и стоимость, бизнесмен отказался. В итоге глава города начал угрожать мужчине расправой.

Гетманов возглавил Майкоп в 2018 году. До этого чиновник занимал должность на космодроме Байконур и был депутатом Государственного совета Республики Адыгея.