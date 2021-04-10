Национальный автомобильный союз назвал признаки некачественной резины

Москва, 10 апреля. Летняя резина должна быть особо качественной, поскольку в теплое время года скорость езды, как правило, становится выше.

Первым делом нужно внимательно осмотреть шины на предмет визуальных повреждений, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио Sputnik.

«Вы смотрите на наличие трещин, их видно снаружи невооруженным взглядом. Во-вторых, вы смотрите на остаток протектора. Если резина откровенно «лысая», то лучше ее не ставить», — пояснил специалист.

Это касается не только покрышек со стертым по всей длине протектором. Это касается также тех случаев, когда автомобиль имеет проблемы со сходом-развалом, то правая или левая часть покрышки будет «съедена» больше, чем другая. Ее тоже ставить уже не рекомендуется. Эксперт посоветовал не приобретать восстановленные покрышки, а обратить внимание на те, которые уже были в употреблении недолгий срок. По его словам, много компаний предлагают такой товар.

Недавно автоэксперты рассказали, как некоторым автомобилистам удается избегать штрафов и других видов наказания за систематическое нарушение ПДД. Одна из таких уловок — подложные автомобильные номера. Если водителя поймают за такой махинацией, то ему грозит лишение водительских прав, однако авантюристов это не останавливает.