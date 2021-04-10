Кроссовер Lada XRay лишился бюджетной комплектации Classic

Москва, 10 апреля. Отечественный производитель автомобилей АвтоВАЗ исключил вариацию Classic из гаммы комплектаций модели Lada XRay.

Автомобиль в бюджетной комплектации стоил 717 900 рублей. В настоящее время ее нет в прайс-листе и на сайте производителя. Вместо вариации Classic предлагается версия Classic/Air conditioner за 742 900 рублей. Машина дополнительно будет оснащена охлаждаемым вещевым ящиком и кондиционером.

Теперь XRay остался лишь в одной бюджетной версии с обычной печкой Standart стоимостью в 694 900 рублей. Другие варианты модели оснащаются кондиционером или климат-контролем.

В начале года АвтоВАЗ поднял цены на свои автомобили на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. XRay стала дороже на 10-19 тысяч рублей.