Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кроссовер Lada XRay лишился бюджетной комплектации Classic

Кроссовер Lada XRay лишился бюджетной комплектации Classic

Москва, 10 апреля. Отечественный производитель автомобилей АвтоВАЗ исключил вариацию Classic из гаммы комплектаций модели Lada XRay.

Автомобиль в бюджетной комплектации стоил 717 900 рублей. В настоящее время ее нет в прайс-листе и на сайте производителя. Вместо вариации Classic предлагается версия Classic/Air conditioner за 742 900 рублей. Машина дополнительно будет оснащена охлаждаемым вещевым ящиком и кондиционером.

Теперь XRay остался лишь в одной бюджетной версии с обычной печкой Standart стоимостью в 694 900 рублей. Другие варианты модели оснащаются кондиционером или климат-контролем.

В начале года АвтоВАЗ поднял цены на свои автомобили на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. XRay стала дороже на 10-19 тысяч рублей.

Новости партнеров