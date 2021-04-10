Мальчик из Кузбасса с редким заболеванием может погибнуть из-за бюрократии

Кемерово, 10 апреля. Жизнь малыша из Кузбасса со спинальной мышечной атрофией, который выиграл дорогостоящее лекарство, оказалась под угрозой из-за постоянных изменений бюрократических правил.

В январе о семье Бельковых узнала вся страна: малыш Степа выиграл в лотерею необходимое ему лекарство. Мальчик родился в январе 2020 года с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА). Единственное, что может спасти ему жизнь, это американский препарат Zolgensma — самое дорогое в мире лекарство. Его стоимость составляет 165 млн рублей, а время введения строго ограничено: укол нужно успеть сделать, пока ребенку не исполнилось два года.

Однако из-за бюрократических проволочек семья Бельковых сначала почти четыре месяца провела в столичной клинике в ожидании зарубежного препарата. За это время состояние малыша ухудшилось.

«Пока Степу готовили к процедуре, случились сразу две вещи: из-за изменения бюрократических правил теперь ни городская, ни областная клиника Zolgensma вводить не имеют право — только федеральные. А из-за отсутствия «Спинразы» [зарегистрированный в РФ аналог — Прим. ФАН] состояние сына стало ухудшаться. То есть тот путь, который мы прошли, как бы и зря был. Это какой-то кошмар: большие дяди играются, а дети страдают», — посетовала Людмила Белькова, мама Степы, в беседе с порталом «Сибдепо».

Теперь малыша нужно вновь перевезти обратно в Кузбасс, где специалисты из областного центра смогут поставить ему лекарство. Пока семья находилась в Москве, они обращались в Мнздрав РФ с просьбой прислать из Кузбасса «Спинразу» в столицу, однако никто из чиновников, по словам матери, не захотел взять на себя ответственность за перевозку столь дорогого препарата.

На днях из Кузбасса сообщили, что лекарство нашли и готовы доставить в Москву.

«Казалось бы — ура? Нет! За эти два месяца изменились правила, и теперь уже та клиника в Москве, где мы находимся, не имеет право вводить «Спинразу» иногородним детям. Думаю, тут дело в бюрократии и стоимости лекарства. Поэтому получать лекарство мы должны по прописке — то есть, провезти больного младенца через полстраны», — рассказала Белькова.

Когда семья вернется в свой регион, малышу вновь придется проходить долгий этап подготовки к введению препарата. Белькова опасается, что за это время могут возникнуть новые бюрократические препятствия, а драгоценное время будет потеряно.