Турецкие специалисты перечислили неожиданно полезные свойства базилика

Москва, 10 апреля. Специалисты турецкого издания Haber7 перечислили неожиданно полезные свойства базилика и способы его употребления.

Базилик издревле известен как натуральное успокоительное и обезболивающее средство. Он избавляет организм от воспалений и токсинов, препятствует распространению раковых клеток и помогает бросить курить, отмечают специалисты.

Коме того, базилик укрепляет иммунитет, является источником антиоксидантов, очищает организм от токсинов и металлов, препятствует распространению раковых клеток, поддерживает здоровье кишечника и способствует восстановлению внутренних органов от вызванных вредными привычками повреждений.

Специя помогает при запорах, суставной боли, высоком уровне глюкозы, заболеваниях дыхательных путей, полезна в уходе за кожей. Рекомендуется для профилактики гриппозных заболеваний, для поддержания здоровья легких, сообщает Haber7.

Чтобы приготовить чай из базилика, свежие листья растения следует залить кипятком из расчета одной столовой ложки на стакан кипятка и настаивать 15 минут. Ежедневное употребление двух чашек базиликового чая в день поможет вывести, из организма лишнюю жидкость.

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