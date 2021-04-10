Медведчук отчитал Зеленского за полный провал в борьбе с COVID-19

Киев, 10 апреля. Украина бьет антирекорды по числу новых случаев заболевания и смертности от COVID-19. Такая ситуация сложилась из-за плохой медицинской инфраструктуры и нехватки врачей в стране.

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе брифинга 9 апреля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники полностью провалили борьбу против коронавирусной пандемии. Об этом сообщает Regnum.

«Таков итог бравурных и самонадеянных заявлений Зеленского и его окружения, преступного отказа от производства вакцины «Спутник V» в Украине, расхищения средств коронавирусного фонда и нежелания власти на деле создавать необходимые условия для работы медиков», — подчеркнул оппозиционер.

Он привел статистические данные, согласно которым с начала пандемии Украину покинуло свыше 66 тыс. врачей и сотрудников медучреждений. Им обещали хорошие зарплаты, но власти ничего не выполнили, хотя медсестры и доктора рискуют своим здоровьем и жизнью, принимая пациентов с COVID-19.

«Украина смогла бы своими силами в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию медиков и наиболее уязвимых слоев населения надежной и эффективной вакциной, а к концу этого года, возможно, и добиться выработки коллективного иммунитета. Вместо этого вакцинная эпопея Украины стала историей позора власти и горя народа, расплачивающегося за ее ошибки», — подытожил Медведчук.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Украины считают, что их страна движется в неправильном направлении.