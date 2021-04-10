Эксперт Корнилов разобрался, почему Тимошенко с властью в руках пугает США

Киев, 10 апреля. Вашингтон считает народного депутата Украины Юлию Тимошенко не самым лучшим кандидатом на высоких политических должностях, поскольку ее считают политиком, который продаст все.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов поделился мнением относительно Тимошенко и ее возможного назначения на пост премьер-министра Украины. Когда обсуждают ее кандидатуру, отмечают, что она может взять курс на внутренний проект Незалежной, вернет государству суверенность. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Однако эксперт отметил, что в политическом смысле Юлия Тимошенко относится к тем представителям власти, которые готовы продать все, затем займут средства и снова все продадут.

«В этом смысле Юлия Тимошенко вообще мастер кульбитов совершенно невообразимых, что, кстати, отпугивало от нее и самих американцев, когда они выбирали курс: поддерживать Януковича или делать ставки на Тимошенко. В итоге они решили, что Янукович менее рискованный вариант», — заявил Корнилов.

Эксперт считает, что не стоит возлагать большие надежды на то, что она изменит курс Украины. По его мнению, Вашингтон ясно дал понять, кто ему нужен на различных политических должностях, и кандидатуры Тимошенко среди них нет.

Ранее киевский политолог Павел Рудяков заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому как союзник в войне с олигархами.