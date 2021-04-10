Найден идеальный способ избавиться от назойливого собеседника

Вашингтон, 10 апреля. Блогер Воу Вики поделилась способом, который она регулярно использует, чтобы прекратить общение с неприятным ей человеком. При этом назойливый собеседник даже не заметит, что его «отшили». Пользователи Сети назвали «находку» Вики идеальной.

Девушка отметила, что всем приходится сталкиваться со звонками, на которые уж очень не хочется отвечать, но смелости не хватает бросить трубку. Во время записи подкаста ей поступил подобный звонок с неизвестного номера.

Блогер приняла вызов, поинтересовалась у звонившего, как дела, и перевела смартфон в авиарежим.

Ведущий подкаста догадался, что в таком случае собеседник не получит уведомления, что собеседник бросил трубку, подумав, что связь прервалась.

«Ему сообщат, что звонок сорвался, а не то, что звонок был завершен», — уточнил он.

Другой ведущий признал, что это действительно самый простой и оттого гениальный способ прекратить ненужное общение.

Днем ранее журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев рассказал, что его YouTube-проект «Минаев Live» приносит ежемесячный доход от 3 млн до 4 млн рублей. Говоря о писательстве, он сообщил, что сейчас его больше всего вдохновляют сценарии, поскольку это дает возможность ему возможность «окунуться в магию кино». По его словам, ему платят в среднем 1 млн рублей за серию.