Псаки предрекла «видимые и невидимые» санкции США против России

Вашингтон, 10 апреля. США планируют в скором времени опубликовать план действий по отношению к России, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом представитель администрации президента рассказала в ответ на материал авторов агентства Bloomberg, где были раскрыты намерения властей США по поводу грядущих санкций против России.

«Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом», — отметила Псаки.

Недавно Bloomberg сообщил, что правительство страны, возможно, прибегнет к высылке российских дипломатов. Также такие ограничения могут ввести против отдельных лиц. Несмотря на это, США все равно должны будут сохранить диалог с Россией по ключевым вопросам, среди которых ядерное соглашение по Ирану, борьба с изменением климата и другие.

Ранее Псаки рассказала, что новый президент США Джо Байден тесно общается и принимает советы от бывшего лидера Барака Обамы.