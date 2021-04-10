Процедуры для ухода за кожей — это достаточно серьезный процесс, включающий в себя немало: очищение, питание и, конечно же, увлажнение. Традиционно для избавления кожи от остатков макияжа используются мицеллярная вода либо гель, а также очищающее молочко. Однако не каждая барышня в курсе, что буквально все привычные очищающие составы могут быть практически полностью заменены лишь одним-единственным продуктом — гидрофильным маслом. Что же это такое? Как правильно использовать гидрофильное масло, чтобы уход за кожей был максимально эффективным? В чем особенности применения гидрофильного масла для жирной, сухой и проблемной кожи? Отвечаем на эти и другие вопросы, а также по традиции представляем рейтинг наиболее востребованных разновидностей данного косметического средства.

Как появилось гидрофильное масло и в чем его предназначение

Родиной гидрофильного масла считается Япония. Изначально продукт создавали с прицелом на кинозвезд: предполагалось, что с помощью масла они смогут компенсировать вредные последствия ежедневного нанесения на кожу грима. Ведь в состав масла добавляли только природные компоненты — натуральные и не представляющие опасности как для кожи, так и для здоровья в целом. Не менее привлекательной оказалась и стоимость нового продукта.

Но самой главной особенностью гидрофильного масла, в результате чего она привлекла внимание и завоевала настоящую любовь женщин всего мира, стал фантастический омолаживающий эффект, который оно обеспечивало. Яркий пример тому — внешность азиатских девушек, биологический возраст которых порой наглым образом выбивается из традиционной колеи: создается впечатление, что визуально стареть эти дамы вовсе не собираются. Ну и, как уже было сказано, гидрофильное масло для лица вполне способно заменить собой все обычные косметические средства, предназначенные для ежедневного умывания и очищения: контактируя с водой, оно трансформируется в эмульсию, которая позволяет мягко и тщательно очистить поры, удалить макияж, снять омертвевшие фрагменты кожных покровов.

Из чего состоит гидрофильное масло

В состав типового продукта входят масла растительного происхождения, такие как масло виноградной косточки, миндаля и жожоба, составляющие до 90% всего объема средства, а также эмульгатор, благодаря чему продукт получает способность преобразовываться в эмульсию, и, конечно же, витамины. Аллергикам можно не беспокоиться, ведь испытания показали, что непереносимости гидрофильное масло не вызывает.

На каких участках кожи, помимо лица, применяют гидрофильное масло

Гидрофильное масло для умывания можно применять не только для устранения макияжа. Ведь оно способно смягчить жесткую воду, убрать черные точки, а также способствует увлажнению кожи и нормализации работы организма. Так что, применять его можно и в области шеи, в зоне декольте и на руках.

Как выбрать по-настоящему качественное гидрофильное масло

В результате грамотного выбора гидрофильного масла ваша кожа незамедлительно скажет вам «спасибо». А чтобы оказать себе и своей коже эту неоценимую услугу, стоит при покупке обращать пристальное внимание на следующие моменты:

• Состав. Если в составе продукта находятся минеральные масла, то он не подойдет для чувствительной кожи. Поэтому лучше всего приобретать масла известных брендов, продукцию которых вы уже применяли ранее для уходовых процедур. В этом случае нежелательные эффекты в виде покраснений, раздражений и зуда кожи будут исключены практически на все сто.

• Стоимость. Многие полагают, что чем дороже косметическое средство — тем оно эффективнее. Однако если у вас нет возможности регулярно приобретать дорогостоящие масла класса «люкс», то вполне можно остановить свой выбор на одном из наиболее популярных продуктов, принадлежащих к линии масс-маркета.

• «Специализация» продукта. Масло маслу рознь, и следует понимать, что, к примеру, гидрофильное масло для глубокого очищения — так называемое «deep cleansing oil» — категорически не подходит для тонкой кожи или кожи, на которой присутствуют повреждения. Веснушчатые барышни могут остановиться в своем выборе на средстве с эффектом отбеливания: оно справится с некрасивыми пятнами и выровняет тон лица. При слишком коже уместны средства с маслом виноградной косточки, при сухой — с маслом жожоба или авокадо. Что же касается проблемной кожи, то перед тем, как принимать решение о приобретении гидрофильного масла для очищения следует непременно посетить врача-дерматолога.

Лучшее гидрофильное масло в 2021 году: топ-10 по версии ФАН

Представляем мини-рейтинг образцов гидрофильного масла для удаления макияжа и очищения, пользующихся наибольшей популярностью. А поскольку появился этот продукт в Азии, то особое внимание в нашем «хит-параде» мы уделим наиболее востребованным на сегодняшний день азиатским маслам: японское или корейское гидрофильное масло, наряду с аналогичной продукцией российских или европейских производителей, станет отличной «палочкой-выручалочкой» для прекрасных дам любого возраста.

Гидрофильное масло Biore

Это масло замечательно справится с очисткой даже влажной кожи, отлично смоет подводку и тушь. Средство хорошо распределяется по коже, не нарушает ее естественного рН баланса, растворяя даже исключительно стойкий макияж. При этом дополнительного умывания не потребуется.

Среди достоинств средства пользовательницы отмечают его экономичный расход, а также приятный аромат, однако при попадании в глаза это масло может вызывать некоторый дискомфорт.

Elizavecca гидрофильное масло с оливой Milky-Wear Natural

Это масло, глубоко очищающее кожу, выполнено на основе природного масла оливы. Кроме того, если сравнить его с другими средствами аналогичного назначения, можно заметить, что оно содержит в себе исключительно натуральные компоненты. Отсюда и некоторый нюанс: аромат у данного продукта натуральный, без косметических отдушек, но к этому просто необходимо привыкнуть.

При взаимодействии с водой средство запросто смывается, забирая с собой остатки макияжа. И даже тушь это масло устраняет легко, без трения и дискомфорта.

Missha гидрофильное масло MISA Yei Hyun Cleansing Oil

Легко растворяет даже самый глобальный макияж и глубоко очищает поры лица без какого-либо повреждения кожных покровов. Обладает ярким эффектом антиэйдж, так как в составе средства находятся компоненты, известные омолаживающим и восстанавливающим действием.

Регулярное использование этого масла наполнит вас энергией, избавит лицо от следов стресса, защитит кожу от агрессивного влияния окружающей среды.

Ayoume гидрофильное масло с древесным углем для глубокой очистки пор

Это масло с богатым витаминным комплексом бережно удалит макияж, грязь и излишки кожного сала. Кроме того, длительное использование данного продукта приведет вашу кожу в тонус, сделает ее увлажненной и гладкой. Подходит для всех типов кожи.

Пользовательницы средства отмечают его экономичность и большую глубину очистки кожи. Среди недостатков, опять же — отсутствие парфюмерной отдушки, что является, скорее, достоинством, так как говорит об исключительной натуральности продукта. Так как в состав средства входит натуральный древесный уголь, его часто называют «черное гидрофильное масло».

Bielenda гидрофильное масло для умывания с гиалуроновой кислотой

Это средство является одним из самых востребованных среди образцов гидрофильных масел с кислотами. Оно одновременно служит для очистки и омолаживания всех типов кожи, но его главный «конек» — глубокое увлажнение. В составе продукта находятся аргановое масло и гиалуроновая кислота. Деликатная пена качественно смоет макияж, освежит кожу, устранит чувство стянутости и дискомфорта.

Масло обладает отличным запахом. Однако среди недостатков часто отмечают его большой расход. Данный минус особенно «обостряется» в сочетании с небольшой емкостью флакона.

The Saem мягкое гидрофильное масло с экстрактом ромашки

Бережный уход и глубокое очищение — вот «девиз» этого продукта. Перед этим маслом с приятным ароматом не устоят ни декоративная косметика, ни кожный жир, ни загрязняющие частицы. Кроме того, данное средство отлично смягчает, успокаивает и обеззараживает кожу, во многом благодаря наличию в его составе экстракта ромашки.

Важно, что данное средство способствует сохранению естественного водного баланса кожи. Однако расходуется оно не слишком экономично.

Compliment гидрофильное гель-масло для глубокого очищения лица

Данное гидрофильное гель-масло обладает приятным ароматом и прекрасно очищает кожу. Подходит, в том числе, для снятия водостойкого макияжа. При низкой цене обеспечивает отличный «салонный» эффект увлажнения кожи. В состав входит масло шиповника.

Продукт имеет консистенцию, обеспечивающую его экономичный расход. Достаточно нанести небольшое количество геля-масла на сухую кожу, осторожно помассировать его и смыть теплой водой.

Белита-М Green Snake увлажняющее гидрофильное масло для снятия макияжа и очищения

Это необычайно легкое масло, главным достоинством которого является глубокое увлажнение кожи. Да и со своими прямыми обязанностями по умыванию средство справляется на отлично. Подходит для глаз, не вызывает раздражения на коже и смывает даже водостойкий мейкап буквально за одну-две минуту.

Продукт создан на базе оливкового масла. Наносить его следует сухими руками на сухую кожу. Не бойтесь размазать остатки макияжа, они легко покинут ваше лицо вместе с гидрофильным маслом и водой.

Кора гидрофильное масло для сухой кожи

Эффективно справляется с загрязнениями, обеспечивает питание и увлажнение кожи, возвращает ей сияние. В процессе снятия макияжа это гидрофильное масло преобразуется в легкую приятную пенку. В состав входят пять природных масел, среди которых авокадо, кукуруза, крамбе.

Помимо очищения, масло обеспечивает отличный омолаживающий эффект, во многом за счет входящего в его состав витаминного комплекса.

Гидрофильное очищающее масло NovAage Орифлейм

Бренды, распространяемые посредством «сетевого маркетинга», также не обошли вниманием гидрофильные масла, и яркое тому доказательство — продукт серии NovAge, который также прекрасно справляется со снятием мекйапа любой сложности и интенсивности.

В основе средства — гамма-линоленовая кислота Омега-6, обеспечивающая глубокое увлажнение и питание кожи. Кроме того, регулярное применение этого масла делает кожу мягкой. Флакон очень экономичен, для разового использования достаточно лишь пару раз нажать на дозатор.