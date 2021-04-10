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Россиянам рассказали об умении смартфонов записывать голос без разрешения их пользователя

Россиянам рассказали об умении смартфонов записывать голос без разрешения их пользователя

Москва, 10 апреля. Современные смартфоны могут «слушать» владельцев телефонов без их ведома. Об этом заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Вакулин отмечает, что голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут получать некоторые установленные на смартфоне приложения. В первую очередь в этом заинтересованы рекламодатели.

Доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства. После этого микрофон может включаться уже без спроса — смартфон даже может оставаться в заблокированном состоянии.

» У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема», — заявил он в беседе с радио «Спутник».

Вакулин отметил, что защититься от подслушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону. Эксперт для особо важных переговоров порекомендовал приобрести самый простой кнопочный телефон, который не умеет подключаться к современным сотовым сетям.

Как стало известно ранее, аккумулятор смартфона и ноутбуков не требует зарядки до 100%. Полезнее отключать устройство от питания на 80%. Это поможет увеличить срок пользования батареи.

Гаджет лучше ставить на зарядку при достижении 30–40%, не стоит дожидаться полной разрядки прибора. Помимо этого не стоит ставить устройство на зарядку на всю ночь, это увеличивает износ аккумулятора.

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