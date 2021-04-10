Россиянам рассказали об умении смартфонов записывать голос без разрешения их пользователя

Москва, 10 апреля. Современные смартфоны могут «слушать» владельцев телефонов без их ведома. Об этом заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Вакулин отмечает, что голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут получать некоторые установленные на смартфоне приложения. В первую очередь в этом заинтересованы рекламодатели.

Доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства. После этого микрофон может включаться уже без спроса — смартфон даже может оставаться в заблокированном состоянии.

» У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема», — заявил он в беседе с радио «Спутник».

Вакулин отметил, что защититься от подслушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону. Эксперт для особо важных переговоров порекомендовал приобрести самый простой кнопочный телефон, который не умеет подключаться к современным сотовым сетям.

Как стало известно ранее, аккумулятор смартфона и ноутбуков не требует зарядки до 100%. Полезнее отключать устройство от питания на 80%. Это поможет увеличить срок пользования батареи.

Гаджет лучше ставить на зарядку при достижении 30–40%, не стоит дожидаться полной разрядки прибора. Помимо этого не стоит ставить устройство на зарядку на всю ночь, это увеличивает износ аккумулятора.