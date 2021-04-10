Как «лютым нарушителям» удается сотни раз нарушать ПДД и не платить штрафы

После резонансного ДТП с участием Эдвардом Билом, общественность задалась вопросом: как блогеру, нарушившему до аварии ПДД 566 раз, до сих пор удавалось избегать ответственности. Выяснилось, что некоторые предприимчивые водители давно придумали способы, как избегать штрафов на дорогах России.

Как сообщает Autonews, подложные номера позволяют автомобилистам уходить от штрафов ГИБДД. При этом наказание за эти действия предусматривает лишение водительских прав. Однако водители, вроде блогера Била, не обращают внимание не такие мелочи.

Ненастоящие номера и прекращенная регистрация

«Чтобы обмануть камеры, они устанавливают несуществующие госномера или ездят на автомобилях с прекращенной регистрацией, оставляя себе старые таблички. В итоге водители накапливают сотни нарушений, но выписывать постановления оказывается не на кого», — сообщает издание.

В дептрансе подчеркивают, что такой способ ухода от ответственности является по сути мошенничеством. Руководитель компании-производителя камер «Астралаб» Сергей Ласкин отметил, что решить проблему нетрудно: достаточно выделить в отдельную базу водителей, которые часто нарушают. Ведь уличные камеры все равно фиксируют нарушения.

«Таких лютых нарушителей очень много, хотя проблема решается в два счета. Достаточно дописать несколько строк к коду, чтобы фильтровать и создавать отдельную базу водителей, которые, например, нарушают раз в сутки или сто раз в месяц. Даже если номер по базе не определяется, в любом случае его передвижения легко отследить, если поставить такую задачу», — уточнил он.

Он выразил недоумение тем фактом, что водители, нарушившие ПДД по 500 раз, продолжают ездить по улицам. Ласкин полагает, что «в Москве ЦОДД просто не может договориться с ГИБДД, что делать с этими данными».

Кто будет отвечать

Представитель компании «Технологии распознавания», специализирующейся на разработке дорожных камер и ПО, Сергей Кусов согласен, что камеры легко могут фиксировать несуществующие госномера и автомобили с прекращенной регистрацией. Составить специальную базу также несложно.

«А далее встает вопрос — что с этим знанием делать и кто будет дальше такие машины останавливать. Например, те же ЦАФАПы могут дальше передать эти данные по каналам силовых структур», — считает Кусов.

Главное, подчеркивает эксперт, чтобы при выявлении нарушений «власти и правоохранительные органы принимали меры». Иначе ситуация останется прежней: нарушитель с сотнями неоплаченных штрафов продолжит беспределить на дорогах.

Ответственность за поддельные знаки и за езду с прекращенной регистрацией

Ответственность за подложный госномер прописана в КоАП. Это либо административный штраф в размере 2,5 тыс. рублей, либо (если нарушителя поймали за рулем) — лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Но если на машине установлен госномер, который ранее был ей присвоен, но еще не изъят сотрудниками ГИБДД, то ответственность нарушителю не грозит. Такое наказание последует только после изъятия ранее присвоенных госномеров.

При этом юристы напоминают, что если учет авто прекращается в связи с продажей, то госзнак выставляется в розыскные учеты, как и СТС.

Напомним, пранкер Эдвард Бил 1 апреля, находясь за рулем за рулем синей Audi RS6, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате происшествия пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая впала в кому.

Лишь в четверг, 8 апреля, она пришла в сознание. Пациентку перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, где ее продолжают лечить.