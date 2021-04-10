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Экономика

Первый канал впервые за семь лет получил прибыль

Первый канал впервые за семь лет получил прибыль

Москва, 10 апреля. Первый канал по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 6,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Телеканал стал прибыльным впервые за семь лет, отмечает «Интерфакс». Так, в 2013-м году он заработал 2,7 миллиарда рублей.

Агентство отмечает, что выручка компании упала по сравнению с 2019 годом на 6,7 процента — до 25,2 миллиарда рублей. По итогам 2019 года она составляла 26,99 миллиарда рублей.

Чистая прибыль телеканала в основном сложилась за счет статьи «прочие доходы» — 11,9 миллиарда рублей в 2020 году. В 2019-м этот показатель был на уровне 6,9 миллиарда рублей.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года подписал указ о приватизации канала и снижении доли государства в АО «Первый канал» с 51 до 34 процентов. Это было сделано для усиления устойчивости телеканала, который испытывает финансовые проблемы.

Ранее стало известно, что Первый канал ответил на критику песни Манижи для Евровидения-2021. Представители федерального канала выразили готовность предоставить данные о голосовании.

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