Фотография Зеленского на фоне ржавых брусьев вызвала бурю эмоций в Сети

Авдеевка, 10 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс, где посетил позиции с большим числом нарушений перемирия. Политик поделился фото в соцсетях, но не всем оно понравилось.

Последняя фотография была опубликована украинским лидером в пятницу, 9 апреля. Он разместил фотографию на своей странице в Instagram. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро!» — написал Зеленский под фото, где он стоит на фоне ржавого спортивного инвентаря.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию политика. Большинство подписчиков украинского президента отметили, что он выглядит уставшим и его «потрепала» должность главы государства.

«Постарел на посту президента», — отметил один из пользователей.

«Думаю, пора отдохнуть», — подчеркнул другой комментатор.

«Владимир Александрович, вы вчера бухали?» — написал один из пользователей.

«Уже, наверное, и не рад, что стал президентом — раньше был молод и красив», — высказал свое мнение один из украинцев.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к срочному перемирию в Донбассе.