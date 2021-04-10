Лазарев и Топалов возрождают группу Smash!!

Москва, 10 апреля. Музыканты Сергей Лазарев и Влад Топалов вновь выйдут на сцену дуэтом, возродив группу Smash!!, сообщает пресс-служба телеканала «Россия-1».

В воскресенье, 11 апреля, состоится седьмой отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». На этот раз шоу станет особенным не только для его участников, но и фанатов группы Smash!!, распавшейся много лет назад. Лазарев и Топалов вновь споют дуэтом.

Группа Smash!! Появилась в 2000 году и просуществовала несколько лет. Вскоре И Лазарев, и Топалов начали выступать сольно.

«Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь. Так и остается сейчас, но лично я соскучился по дуэтной энергетике. Есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание», — отметил Топалов на съемках шоу.

Он также добавил, что Сергей — лучший человек, с которым ему приходилось работать.

Слухи о том, что Smash!! Может возродиться появились еще в начале года. Тогда, сразу после Нового года, Лазарев прилетел отдыхать на Бали к Топалову. В соцсетях они напомнили своим поклонникам, что их дуэту исполнилось 20 лет. В честь этого события музыканты пообещали поклонникам записать новую песню.

Позже музыканты добавить вечеру «остроты», разбавив вечер алкоголем в местном баре. Во время дружеских посиделок, Топалов пошутил, что и 20 лет спустя в дуэте говорит только Сергей, а он, Влад, помалкивает.