Минобороны опубликовало уникальные документы о первых советских космонавтах

Москва, 10 апреля. Минобороны РФ к 60-летию первого полета человека в космос создало мультимедийный проект «Земные орбиты покорителей космоса» и опубликовало документы о первых советских космонавтах.

Фотографии и документы раскрывают новые сведения о Юрии Гагарине, Германе Титове, Алексее Леонове и других космонавтах. Проект также рассказывает о судьбах наставников, инструкторов, воспитанников специальных авиационных школ ВВС и руководителей космической программы.

«Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив», — приводится характеристика по выпуску из 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в проекте «Земные орбиты покорителей космоса» на сайте Минобороны РФ.

В послужных списках от 1968 года говорится, что Гагарин продолжал образование после полета в космос. Из его зачетной книжки следует, что он знал на отлично большинство дисциплин, кроме высшей математики, за которую первый космонавт стабильно получал оценку «хорошо».

Ранее сообщалось, что долгое время считавшаяся утерянной видеозапись полета Гагарина появилась в Сети. На кадрах летчик докладывает обстановку на борту.