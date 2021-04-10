Серебряков оставил без ответа слухи о возможном возвращении в Канаду

Москва, 10 апреля. Актер Алексей Серебряков посетил в Москве показ фильма «Отец» с участием Энтони Хопкинса и пообщался с прессой на тему возможной поездки в Канаду.

Общаясь с журналистами NEWS.ru, Серебряков рассказал, что фильм с легендой голливудского кино ему очень понравился. Однако на вопрос, собирается ли он возвращаться в Канаду, отвечать не стал.

«Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!» — ответил актер.

В 2012 году семья Серебрякова эмигрировала в Канаду. Актер объяснил это неблагоприятной социальной ситуацией в России. Он неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей. В середине марта стало известно, что артист покинул Канаду и вернулся на родину. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что переезд на чужбину не входил в его планы, он просто «вывез детей, чтобы поучить».

Возвращение Серебрякова вызвало неоднозначную реакцию общественности. В частности, в своих высказываниях был очень резок писатель Владимир Лорченков. Слова актера, что он не собирался эмигрировать, тот назвал «очередной версией басни Лафонтена про тупую рыжую лисицу».

По его мнению, звезда «Левиафана» попросту не смог получить гражданство Канады, поскольку не сумел показать нужный уровень знания языка.

Вступился за коллегу заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. В беседе с ФАН он подчеркнул, что совершенно не важно, где живет Серебряков, поскольку «человек принадлежит миру, он волен жить, где ему угодно».