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Австрийские медики работают над национальной регистрацией «Спутника V»

Австрийские медики работают над национальной регистрацией «Спутника V»

Вена, 10 апреля. Австрия рассматривает национальную регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без участия Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В правительственных кругах надеются, что EMA одобрит «Спутник V» как можно скорее, но рассматривается и вариант национальной регистрации с последующим заключением контракта с Россией на поставку вакцины, сообщает ТАСС.

«В настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации», — заявил источник издания.

Над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты. Канцлер страны Себастьян Курц убежден, что российский препарат необходим, поэтому правительство Австрии хочет его получить.

В Германии ранее заявляли, что могут инициировать диалог с Россией по поставкам вакцины «Спутник V» и осуществить их уже в ближайшие несколько месяцев.

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