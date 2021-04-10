Австрийские медики работают над национальной регистрацией «Спутника V»

Вена, 10 апреля. Австрия рассматривает национальную регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без участия Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В правительственных кругах надеются, что EMA одобрит «Спутник V» как можно скорее, но рассматривается и вариант национальной регистрации с последующим заключением контракта с Россией на поставку вакцины, сообщает ТАСС.

«В настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации», — заявил источник издания.

Над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты. Канцлер страны Себастьян Курц убежден, что российский препарат необходим, поэтому правительство Австрии хочет его получить.

В Германии ранее заявляли, что могут инициировать диалог с Россией по поставкам вакцины «Спутник V» и осуществить их уже в ближайшие несколько месяцев.