Журналиста Анина допросили по делу о неприкосновенности частной жизни

Москва, 10 апреля. Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин допрошен в качестве свидетеля по делу о неприкосновенности частной жизни, сообщила его адвокат Анна Ставицкая.

По словам юриста, обыск у Анина прошел в связи с возбужденным по ч. 2. ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения») делом.

«Мой доверитель Анин проходит по делу свидетелем. Обыск в его квартире закончен, мы были с ним в ГСУ СК РФ по Москве на допросе», — цитирует Ставицкую ТАСС.

Давать показания журналист отказался, сославшись на позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких 51-ю статью Конституции, уточнила адвокат. Новый допрос в Следственном комитете Анину предстоит пройти в понедельник.

Ранее пресс-служба МВД Владимирской области сообщила, что правоохранители взяли под стражу четверых журналистов возле ИК-2 под Владимиром. Среди них оказался корреспондент американского канала CNN Мэттью Чэнс.