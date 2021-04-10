Киев хочет попросить у США компенсацию за убытки с заводом «Мотор Сич»

Киев, 10 апреля. Украина имеет право запросить у Вашингтона компенсацию убытков, которые возникнут у Незалежной после осложнений отношений с Китаем.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что с момента национализации предприятия «Мотор Сич» власти Китая не показывали свою открытую реакцию против Киева, а потому ухудшение экономических и политических отношений между странами может не произойти. Он отмечает, что в ситуации с украинским заводом замешана частная компания из КНР, что упрощает дело для Незалежной. Об этом сообщает издание Regnum.

«Я не думаю, что Пекин стремится закрыть для нас рынки. Там много прагматичных людей, которые хорошо вычисляют экономические интересы», — добавил Жовква.

Он подчеркнул, что Незалежной следует «подстраховаться», поскольку у Поднебесной не самые лучшие отношения с США. Представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского понимает, что Киев все же может потерять некоторые сегменты рынка КНР. Однако вероятность «потерять партнера» существует всегда.

«Украине надо подстраховаться на фоне этой истории с напряжением отношений США с КНР. Думаю, мы имеем право поставить вопрос перед нашими американскими партнерами относительно компенсации тех убытков, которые может понести Украина», — заявил Жовква.

Ранее сообщалось, что Украина может оказаться на грани выживания из-за скандала с «Мотор Сич». При окончательном разрыве отношений с Китаем Незалежная понесет многомиллиардные убытки.