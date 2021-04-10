Петербургский предприниматель раскритиковал закон о бизнесе в жилых домах

Санкт-Петербург, 10 апреля. Новый закон о запрете открытия коммерческого предприятия в жилых зданиях без согласия жильцов не продуман, заявил бизнесмен из Санкт-Петербурга Виталий Свидовский.

Речь идет о законопроекте депутата Госдумы РФ Галины Хованской, который ранее запретил открывать хостелы в многоквартирных домах. По мнению Хованской, предприниматели не считаются с интересами жителей и открывают магазины, кафе, кружки на первых этажах, что приносит людям неудобства в виде шума, запаха, грызунов и насекомых.

По новому законопроекту предприниматели должны будут получать разрешение от жильцов, но это превратится в вымогательство из бизнеса, заявил Свидовский в разговоре с «Невскими новостями».

По его мнению, необходимо выработать такие требования к эксплуатации помещений, чтобы и бизнесу, и людям было комфортно. Такая практика существует во всем мире.

«Новые дома нужно строить с проектами помещений первого этажа, которые будут выносные, чтобы шум, звон не мешал жителям. Такие помещения должны быть отделены от мест общего пользования для жителей, например, бизнес не должен использовать дворы», — подчеркнул бизнесмен.

В Госдуме ранее рекомендовали принять в ходе первого чтения закон о защите гарантированного минимального дохода должников в размере прожиточного минимума.