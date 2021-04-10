Участница из Новосибирска устроила скандал на шоу «Ты топ-модель»

Москва, 10 апреля. Модель из Новосибирска Вика Кузнецова поскандалила с приглашенным на шоу «Ты топ-модель» стилистом.

Очередным гостем программы на ТНТ стал знаменитый стилист Алексей Осипчук. Девушкам он давал советы об изменении имиджа, которое помогло бы им построить карьеру топ-модели. Однако с мнением эксперта согласились не все участницы проекта.

Кузнецова была недовольна выбранным для нее цветом волос и устроила перепалку со звездным стилистом. Девушка эмоционально закатывала глаза и пререкалась. Гоша Карцев расценил ее поведение как непрофессиональный подход к делу.

Сильнее всех после работы Осипчука преобразилась Тина Това. Смена стрижки и цвета волос далась ей нелегко. Пока стилисты работали, она рыдала без остановки. При этом итоговый результат высоко оценили члены жюри.

Ранее резкой критики удостоилась одна из ведущих проекта, экс-девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова. Ее коллега Маша Малиновская отметила, что подобный выбор ведущих для нее смешон, поскольку шоу про супермоделей будет вести не модель, «а инстателка», которая «как две капли воды похожа на сотни таких же». По мнению Малиновской, Решетова обладает «интеллектом зубочистки».