«Опять без шапки?»: МИД РФ ответил Собчак на выпад в адрес Марии Захаровой

Москва, 10 апреля. МИД России посоветовал телеведущей Ксении Собчак аккредитоваться на брифинг официального представителя ведомства Марии Захаровой и задать ей свои «неудобные» вопросы.

МИД РФ отреагировал на сообщение телеведущей в Telegram, в котором Собчак упомянула, что Захарова «смелая» и «яркая» только пока вещает «в виде монолога» на телеканале «Россия-24».

«Вы не только не в состоянии задать неудобный вопрос. Вы и ответить на него не в состоянии. Увы», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

В вызвавшем реакцию Министерства внутренних дел России сообщении Собчак обращалась к другому пользователю мессенджера.

«Вы, Ксения, наверное, опять без шапки?» — с иронией поинтересовались в ответ в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Захарова бывала в студиях независимых СМИ, общалась со многими журналистами и «дала десятки живых интервью» зарубежным корреспондентам.

«Журналисты знают, у нее открытые брифинги для всех СМИ, и отвечает она всегда и на все вопросы в прямом эфире. Брифинги по четвергам. Аккредитуйтесь и задавайте «неудобные» вопросы. Вам, по понятным причинам, ответим без очереди», — заключили в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее Собчак с иронией отреагировала на публикацию СМИ о возможных проблемах с финансами в ее семье. Телеведущая пошутила, что хоть кто-то понял, что она «бедная церковная мышь, прокутившая родительское наследство и арендующая хрустальные гриндерсы, чтобы пустить всем бриллиантовую пыль в глаза».