«Мы ее не боимся»: на Украине исключили повторение Сребреницы в Донбассе

Киев, 10 апреля. Вице-премьер Украины Алексей Резников исключил повторение на украинской территории трагедии в боснийской Сребренице, так как Киев не намерен «освобождать» Донбасс насильно.

«Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», — сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины в программе «Свобода слова Савика Шустера» на одном из украинских каналов.

Урегулированием конфликта в Донбассе, по его словам, необходимо заниматься в рамках трехсторонней контактной группы в Минске и «нормандского формата».

Город Сребреница в Боснии и Герцеговине находится на границе с Сербией. Он известен тем, что после перехода под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем в июле 1995 года в городе погибли или пропали без вести порядка 8,1 тыс. мусульман. Такие данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP).

В послевоенные годы Международный трибунал по бывшей Югославии и боснийские суды вынесли ряд обвинительных приговоров в связи с преступлениями в Сребренице. Главными ответственными за массовые расправы над мусульманами лицами трибунал считает генерала Младича и бывшего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе может повториться трагедия в Сребренице. По его словам, в таком случае ни одна страна в мире не останется в стороне, включая Россию. Представитель Кремля добавил, что эскалация ситуации в Донбассе беспрецедентна.