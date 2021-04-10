РЖД отбирает у Прибалтики транзит белорусского леса и удобрений

Москва, 10 апреля. Белорусские грузы будут переориентированы с прибалтийских на российские порты. «Российские железные дороги» выразили готовность транспортировать лес и удобрения.

Заместитель генерального директора компании Алексей Шило заявил, что РЖД уже сейчас занимается перевозками нефтепродуктов из Минска. В ближайшее время ассортимент пополнят удобрения и лес. Об этом сообщает издание RuBaltic.

«Удобрения, по которым мы всех заверили, что готовы будем обеспечить перевозку. По значимости третья группа — это лесные грузы, там порядка 1,5–2 млн тонн», — сказал Шило.

Он добавил, что «Российские железные дороги» способны обеспечить транспортировку любого объема грузов, которые предоставит Белоруссия. В том числе и продукцию «Беларуськалия».

«Поскольку основные потребители «Беларуськалия» располагаются в том числе в Китайской Народной Республике, то можно было бы попробовать организовать перевозки как через погранпереходы, так и через порты Дальнего Востока», — резюмировал представитель компании.

Ранее сообщалось, что пассажирские пятивагонные поезда «Ласточка» в премиальной комплектации начнут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля.