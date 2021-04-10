Американский пилот появился на военных учениях с российской нашивкой

Москва, 10 апреля. Пилот с российской нашивкой засветился на военных учения Point Blank ВВС США.

На странную особенность обратило внимание американское издание Defense Blog. Сообщение в официальном аккаунте 48-го истребительного авиаполка ВВС США появилось 7 апреля. К нему были прикреплены фотографии с учений Point Blank 21-2.

Военные маневры с участием крупных сил, такие как Point Blank, по задумке призваны повысить боевую готовность и тактическое мастерство личного состава ВВС США. Во время учений мобилизовано более 50 самолетов, в том числе F-15, F-16, KC-135, Typhoons, Voyager, E-3 и F-35.

«Учения Point Blank в самом разгаре! Point Blank повышает оперативную совместимость и коллективную готовность, сдерживая потенциальных противников и обеспечивая суверенное небо в пределах европейского театра военных действий», — говорилось в сообщении.

На одном из фото оказался улыбчивый пилот 492-й истребительной эскадрильи. Только вот на его руке виднелась нашивка с изображением цветов российского флага, силуэтом истребителя Су-27 и надписью «Россия».

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