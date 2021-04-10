Асмус раскинула ноги и рассказала о травматичном спортивном опыте

Москва, 10 апреля. Актриса Кристина Асмус занималась гимнастикой в детстве, что ее сломило эмоционально. Об этом она рассказала в своем Instagram, продемонстрировав свои навыки в растяжке.

Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» выложила фото, на котором она позирует в спортивном облегающем костюме, раскинув ноги возле шведской стенки. В подписи к посту актриса призналась, что бросила гимнастику 17 лет назад из-за той эмоциональной травмы, которую ей принес этот спорт.

«Меня сломали», — поделилась звезда.

Асмус отметила, что после этого она много лет не могла даже думать о занятиях спортом, а также смотреть трансляции. Она пообещала рассказать об этом подробнее, если поклонникам будет интересно. Подписчики поддержали актрису.

«Расскажите, пожалуйста, вы очень стройная и красивая», — просят Асмус.

«Расскажите, это может многим помочь пережить свои травмы», — считает пользователь.

«Вы такая куколка», — восхищаются поклонники.

Актриса ранее поразила своих поклонников архивным снимком, на котором она запечатлена с пышными формами. В 2012 году Асмус участвовала в съемках фильма «Zолушка» и обладала совсем другой фигурой.