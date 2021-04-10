Малышева оценила действия кубанских депутатов, принимающих решения по ее программе

Москва, 10 апреля. Теледоктор Елена Малышева прокомментировала сообщения о том, что муниципальные депутаты Краснодара обдумывают отменить масочный режим, основываясь на выпусках ее программы «Жить здорово!».

В беседе с порталом «Ридус» телеведущая сообщила, что авторы программы руководствуется актуальными научными данными.

«Можете посмотреть пост в Instagram и поймете удивительную вещь — что мы привели данные научных исследований», — заявила она.

Краснодарские СМИ ранее сообщили о заседании городской думы, на котором депутаты заслушали доклад о распространении COVID-19 в Краснодаре. После развернулась бурная дискуссия, во время которой депутаты в качестве аргументов использовали цитаты из программы Малышевой.

На заявления теледоктора, в частности, сослалась председатель гордумы Вера Галушко, напомнив, что Малышева выступала против ношения защиты и за снятие масочного режима. Правда, позднее в беседе с порталом Подъем» Галушко поспешила сообщить, что «все депутаты высказались за то, чтобы маски носить».

«Мы законопослушные и понимаем, что надо беречь не только свое здоровье, но и здоровье всех окружающих. Я иногда смотрю эту передачу, потому что она приглашает высокопрофессиональных медиков», — сказала она.

Малышева в одной из программ заявила, что маски стоит выбросить, поскольку они совершенно не защищают от вируса. Телеведущая при этом ссылалась на опыт Чеченской республики и американского штата Техас.