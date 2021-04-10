Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Малышева оценила действия кубанских депутатов, принимающих решения по ее программе

Малышева оценила действия кубанских депутатов, принимающих решения по ее программе

Москва, 10 апреля. Теледоктор Елена Малышева прокомментировала сообщения о том, что муниципальные депутаты Краснодара обдумывают отменить масочный режим, основываясь на выпусках ее программы «Жить здорово!».

В беседе с порталом «Ридус» телеведущая сообщила, что авторы программы руководствуется актуальными научными данными.

«Можете посмотреть пост в Instagram и поймете удивительную вещь — что мы привели данные научных исследований», — заявила она.

Краснодарские СМИ ранее сообщили о заседании городской думы, на котором депутаты заслушали доклад о распространении COVID-19 в Краснодаре. После развернулась бурная дискуссия, во время которой депутаты в качестве аргументов использовали цитаты из программы Малышевой.

На заявления теледоктора, в частности, сослалась председатель гордумы Вера Галушко, напомнив, что Малышева выступала против ношения защиты и за снятие масочного режима. Правда, позднее в беседе с порталом Подъем» Галушко поспешила сообщить, что «все депутаты высказались за то, чтобы маски носить». 

«Мы законопослушные и понимаем, что надо беречь не только свое здоровье, но и здоровье всех окружающих. Я иногда смотрю эту передачу, потому что она приглашает высокопрофессиональных медиков», — сказала она.

Малышева в одной из программ заявила, что маски стоит выбросить, поскольку они совершенно не защищают от вируса. Телеведущая при этом ссылалась на опыт Чеченской республики и американского штата Техас.

Новости партнеров