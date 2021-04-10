Британские медики назвали главные симптомы рака легких

Лондон, 10 апреля. Существует девять основных симптомов, указывающих на развитие в организме человека рака легких.

Данные британской Организации по исследованию рака приводит издание Express. Одним из самых распространенных признаков серьезного заболевания является непрекращающийся кашель. При онкологии он сопровождается отхаркиванием крови и болью.

Одышка и боли в груди также могут стать тревожным «звоночком». Вместе с этим необходимо обратить внимание на потерю аппетита, резкое снижение веса и постоянное чувство усталости. Настороженность должны вызвать возобновляющиеся инфекции грудной клетки.

Медики призывают срочно обращаться к специалисту при выявлении подобных симптомов. Чтобы точно определить патологию необходимо будет пройти обследование.

Рак легкого возникает из разнокалиберной эпительной ткани бронхов. Злокачественное новообразование может быть центральным, периферическим и массивным.

Главной причиной развития рака остается курение. Об этом рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников. Другими причинами могут быть пассивное курение, вдыхание дыма от промышленных производств или дыма от обычного мангала.

Ранее педиатр Исмаил Османов рассказывал, что алкоголь и табак оказывают негативное влияние на психическое и физическое развитие детей. Это же касается энергетических напитков и фастфуда.