Более 50 человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Швейцарии

Берн, 10 апреля. Более 50 человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии. Об этом информирует государственный регулятор Swissmedic.

Фармацевтический контрольный орган изучил 1174 сообщения о возможных побочных реакциях после прививки. Установлено, что 577 из них отнятся к вакцинам компаний Pfizer/BioNTech, 580 — к вакцине от Moderna, в 17 случаяхх препарат не указан.

Swissmedic отмечает, что в 55 случаях люди умерли через различные промежутки времени после вакцинации. Средний их возраст составлял 84 года. У большинства из них были серьезные заболевания.

Каждый случай был тщательно изучен, подчеркивает ведомство. Предварительно установлено, что смерть пациентов была вызвана заболеваниями сердца и сосудов, а также заболеваниями легких и дыхательных путей. Доказательств того, что вакцинация являлась причиной смерти, нет.

Ранее стало известно, что регулятор ЕС заявил о необходимости внести тромбоз в список побочных эффектов AstraZeneca. Британские медики зафиксировали порядка 30 случаев таких осложнений вакцинации данным препаратом в марте.