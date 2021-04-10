Трюк Москвы с цифровым рублем обеспечит России независимость от доллара

Пекин, 10 апреля. Разработка цифровой валюты обеспечит многим странам независимость от доллара, на этом пути ведет исследование и Россия, считают в Sohu.

Многие страны начали работать над мерами по снижению зависимости от доллара США и уменьшению влияния глобальной инфляции. В том числе ведутся исследования и разработки, призванные помочь развитию цифровой валюты.

Автор материала отметил, что первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова заявила о высокой безопасности и низкой стоимости использования цифровой валюты. По ее словам, тестирование цифрового рубля регулятор планирует начать в 2022 году, сообщает Sohu.

Экспериментировать с цифровыми валютами начали 27 стран ЕС, Китай, Южная Корея, Япония, Россия, Южная Африка и Таиланд. Первый этап тестирования уже начался в Японии. Таиланд протестирует собственную цифровую валюту в 2021 году. Полностью внедрить ее страна планирует в течение трех-пяти лет. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также заявила, что надеется сделать цифровой евро реальностью за пяти лет.

Автор материала отмечает, что гегемония доллара в ближайшем будущем пострадает, когда работу над своими цифровыми валютами начнут более 32 стран.

Ранее сообщалось, что в Китае изучают возможности использования цифрового юаня для применения в трансграничных операциях. По словам представителя Центробанка Ван Синь, технические испытания уже проводятся в материковой части Китая и в Сянгане.