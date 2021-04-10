Миронов предложил выплачивать пособие на летний отдых для детей

Москва, 10 апреля. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплачивать российским семьям пособия на летний отдых детей, сообщает пресс-служба политсилы.

«Отдых внутри своей страны не может быть роскошью, он должен быть доступен для большинства граждан. И сейчас как никогда нужны меры адресной поддержки, особенно малоимущих. У каждого ребенка из такой семьи должна быть возможность отдохнуть летом — и не во дворе или на улице, а в оздоровительном лагере», — подчеркнул Миронов.

По словам политика, государство должно найти средства, чтобы выплатить всем семьям с детьми школьного и дошкольного возраста единовременную помощь на отдых. Размер субсидии парламентарий предложил определить Правительству РФ совестно с главами регионов.

Говоря об отдыхе в России, глава СР отметил, что с начала 2021 года цены выросли на 10-15%, а к лету прогнозируется очередное повышение на 30%. Поэтому, по словам депутата, необходимо оказать «дополнительную поддержку предприятиям туристической отрасли, особенно малому и среднему бизнесу».

В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил предоставить российским школьникам и студентам расширенный туристический кешбэк. Он назвал неправильным тот факт, что предложение о возврате части потраченных на поездки по стране средств не действует в период каникул. По словам главы государства, такую программу необходимо сделать круглогодичной.

Спустя неделю премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать расширение программы туристического кешбэка для школьников и студентов. Предполагается, что инициатива заработает уже этим летом.