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Миронов предложил выплачивать пособие на летний отдых для детей

Миронов предложил выплачивать пособие на летний отдых для детей

Москва, 10 апреля. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплачивать российским семьям пособия на летний отдых детей, сообщает пресс-служба политсилы.

«Отдых внутри своей страны не может быть роскошью, он должен быть доступен для большинства граждан. И сейчас как никогда нужны меры адресной поддержки, особенно малоимущих. У каждого ребенка из такой семьи должна быть возможность отдохнуть летом — и не во дворе или на улице, а в оздоровительном лагере», — подчеркнул Миронов.

По словам политика, государство должно найти средства, чтобы выплатить всем семьям с детьми школьного и дошкольного возраста единовременную помощь на отдых. Размер субсидии парламентарий предложил определить Правительству РФ совестно с главами регионов.

Говоря об отдыхе в России, глава СР отметил, что с начала 2021 года цены выросли на 10-15%, а к лету прогнозируется очередное повышение на 30%. Поэтому, по словам депутата, необходимо оказать «дополнительную поддержку предприятиям туристической отрасли, особенно малому и среднему бизнесу».

Миронов предложил выплачивать пособие на летний отдых для детей

В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил предоставить российским школьникам и студентам расширенный туристический кешбэк. Он назвал неправильным тот факт, что предложение о возврате части потраченных на поездки по стране средств не действует в период каникул. По словам главы государства, такую программу необходимо сделать круглогодичной.

Спустя неделю премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать расширение программы туристического кешбэка для школьников и студентов. Предполагается, что инициатива заработает уже этим летом.

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