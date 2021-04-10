Астрономы зафиксировали космические взрывы в 29 миллионах световых лет от Земли

Рим, 10 апреля. Итальянские астрономы зафиксировали активность сверхъяркого рентгеновского источника NGC 4559 X7, который располагается на расстоянии 29 миллионов световых лет от Земли.

Спиральная галактика средних размеров NGC 4559 расположена в созвездии Волосы Вероники. В ней находятся два источника рентгеновских лучей: X7 и X10. Объекты до сих пор были плохо исследованы. Но в новой работе исследователи проанализировали все полученные с помощью космических аппаратов Swift, NuSTAR, Chandra и XMM-Newton данные об Х7, сообщается в опубликованной в репозитории arXiv препринте статьи.

Астрономы построили кривую блеска NGC 4559 X7 и выяснили, что за несколько часов световой поток от источника усиливался в пять-шесть раз. В момент максимальной светимости ученые фиксировали вспышечную активность. В момент взрывов неизвестной природы Х7 выделял энергию около 60 дуодециллионов эрг в секунду. Вспышки повторяются с нерегулярной периодичностью.

Ученые считают, что вспышки сверхяркого рентгеновского источника (ULX) не могут объясняться лишь одним механизмом. По словам специалистов, для ULX вспышечная активность не характерна и наблюдалась лишь у небольшого числа источников без квазипериодичности в изменении яркости. Возникать такая картина может в случае поглощения вещества нейтронной звездой или черной дырой.

Ранее сообщалось, что компактный вертолет Ingenuity, принадлежащий NASA, сделал первый цветной снимок Красной планеты перед отправлением в контролируемый полет по ее поверхности. На фото видно дно марсианского кратера Джезеро и часть двух колес марсохода NASA.