Отключение Белоруссией линий электропередач на границе с Литвой всполошило Прибалтику

Минск, 10 апреля. Белоруссия в рамках испытания энергосистемы отключает ведущие в Литву линии электропередач. Изначально Минск хотел отсоединиться на неделю, но Латвия и Эстония были против.

Министерство энергетики Белоруссии заявило, что отключения электропередач направлены на тестирование государственной энергосистемы с учетом разрыва энергетического кольца РБ, РФ и странами Прибалтики. Об этом сообщило издание RuBaltic.

Минск выступает против разрыва БРЭЛЛ, однако Литва, Эстония и Латвия стремятся подключиться к Евросоюзу. В связи с этим Белоруссия начала проверку электрических сетей. Изначально она собиралась отключиться на неделю, о чем Прибалтика была предупреждена.

«Латвия занимает более конструктивную позицию. Она понимает, что развал БРЭЛЛ с экономической точки зрения ни к чему хорошему не приведет, лишь сократится надежность электрической системы. Латвия продолжит на бумаге покупать для себя электроэнергию и экспортировать ее в Литву», — заявляет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Действия литовского правительства непонятны. Они отказываются от надежного и проверенного энергетического кольца исключительно из-за политических мотивов, потому что в БРЭЛЛ входят Россия и Белоруссия. Однако при этом Вильнюсу нужно вложить большие средства в подключение к Европе. Большую часть расходов оплатит ЕС, но Прибалтике все равно придется финансировать проект.

Ранее стало известно, что Запад постепенно снижает финансирование стран Прибалтики.