Пентагон заявил о регулярном присутствии кораблей ВМС США в Черном море

Вашингтон, 10 апреля. Корабли Военно-морских сил Соединенных Штатов регулярно находятся в Черном море, заявил официальный представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс.

«Американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Черном море и соблюдают конвенцию Монтре», — цитирует Рейнса ТАСС.

По его словам, графики движения военных кораблей и будущие операции ВМС США не обсуждаются. Таким образом Рейнс прокомментировал сообщения о том, что в Черное море на следующей неделе войдут два военных американских корабля.

Представитель Пентагона Джон Кирби отправку кораблей ВМС США в Черное море назвал регулярной операцией, которая обычно координируется с Анкарой в рамках конвенции Монтре.

Ранее СМИ сообщили, что США могут направить в Черное море корабли на фоне «роста российской активности» у границы РФ и Украины. По данным телеканала CNN, такое решение может быть принято «в знак поддержки Украины» и в качестве сигнала Москве.