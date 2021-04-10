Голикова: Почти треть россиян станет пенсионерами к 2030 году

Москва, 10 апреля. Доля россиян старше трудоспособного возраста может достигнуть 43,7 млн человек и составить 29% от всего населения России уже к 2030 году, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Например, с 2018 года с 37,6 млн человек [увеличится] до 40,8 млн человек в 2024 году и 43,7 млн человек — к 2030 году. Почему я привожу эти цифры? Потому что доля людей старшего возраста будет составлять практически 29% населения страны», — подчеркнула Голикова.

По ее словам, готовится к этому нужно уже сегодня: необходимо «создать благоприятную структуру для комфортной жизни граждан старшего возраста».

По данным Росстата на 1 января, население России составляет 146,2 млн человек. Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина ранее сообщила, что россияне старше трудоспособного возраста составляют почти четверть населения страны.

Ранее стало известно, что фракция партии «Справедливая Россия» в Госдуме внесла на рассмотрение законопроект, в котором предложила вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию. Напомним, в ходе пенсионной реформы планируется в течение 10 лет постепенно поднять возраст выхода на пенсию на пять лет — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Эксперты считают, что из-за сложной демографической ситуации, в которую попала Россия (старение населения — это общемировая тенденция), а также из-за экономических трудностей в связи с преодолением последствий пандемии COVID-19 возможность принятия закона о возвращении прежнего пенсионного возраста маловероятна.