Подтянутое тело и коричневый бюстгальтер Холли Берри поразили фанатов

Лос-Анджелес, 10 апреля. Американская актриса Холли Берри ошеломила своих фанатов стройной фигурой в нижнем белье.
Кадры появились у нее в Instagram. Знаменитость, которой уже 54 года, пришла на фотосессию в лес. Для выхода на природу Бэрри надела коричневый бюстгальтер широкие штаны Ninja Joy с завязками на голенях бренда LaQuan Smith. Их стоимость в переводе на российскую валюту составляет 63 тысячи рублей. Звезда для фото распустила волнистые волосы. Дополнением образа стали босоножки с открытым носом на каблуке.
Пост набрал уже более 12 тысяч лайков. Поклонники в комментариях начали хвалить стройную фигуру актрисы и ее внешний вид.
«Какое у тебя шикарное тело!»,
«Самая горячая голливудская актриса»,
«Очень горячо!»,
«Идеальная фигура!»,
«Я люблю тебя!» — писали они.
Холли Берри недавно раскрыла фанатам секреты стройности. Держать себя в хорошей форме ей помогает постоянная физическая активность. Она запустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn.
Российскую же звезду Веру Брежневу фанаты попросили удалиться из Instagram ради здоровья россиян. Она загрузила пост с фотографией и философскими размышлениями, однако поклонники не оценили ее внешний вид.