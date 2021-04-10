Подтянутое тело и коричневый бюстгальтер Холли Берри поразили фанатов

Лос-Анджелес, 10 апреля. Американская актриса Холли Берри ошеломила своих фанатов стройной фигурой в нижнем белье.

Кадры появились у нее в Instagram. Знаменитость, которой уже 54 года, пришла на фотосессию в лес. Для выхода на природу Бэрри надела коричневый бюстгальтер широкие штаны Ninja Joy с завязками на голенях бренда LaQuan Smith. Их стоимость в переводе на российскую валюту составляет 63 тысячи рублей. Звезда для фото распустила волнистые волосы. Дополнением образа стали босоножки с открытым носом на каблуке.

Пост набрал уже более 12 тысяч лайков. Поклонники в комментариях начали хвалить стройную фигуру актрисы и ее внешний вид.

«Какое у тебя шикарное тело!»,

«Самая горячая голливудская актриса»,

«Очень горячо!»,

«Идеальная фигура!»,

«Я люблю тебя!» — писали они.

Холли Берри недавно раскрыла фанатам секреты стройности. Держать себя в хорошей форме ей помогает постоянная физическая активность. Она запустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn.

Российскую же звезду Веру Брежневу фанаты попросили удалиться из Instagram ради здоровья россиян. Она загрузила пост с фотографией и философскими размышлениями, однако поклонники не оценили ее внешний вид.