Российский космонавт объяснил, что мешает людям отправиться на Марс

Москва, 10 апреля. Сейчас ученым еще не удалось найти способ защитить человека от опасностей, которые подстерегают его во время путешествия на Марс.

Проблема в радиации, которая поджидает космонавтов на значительном отдалении от земной орбиты.

«Если мы летаем вокруг Земли на невысокой орбите, мы защищены радиационными поясами», — рассказал российский космонавт Сергей Ревин по данным РИА Новости.

Поэтому пока нельзя спрогнозировать, через сколько лет человеку удастся побывать на Красной планете. Но специалисты ищут решение проблемы. Одна из идей — замена чувствительных к радиации внутренних органов на искусственные.

Власти Москвы сообщили, что к 60-летию полета первого человека в космос Юрия Гагарина библиотеки и культурные центры города подготовили специальную программу. Детей и взрослых столицы ждут квесты, спектакли и мастер-классы.