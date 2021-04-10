Цымбалюк-Романовская назвала вдову Джигарханяна «убийцей»

Москва, 10 апреля. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз набросилась на вдову актера Армена Джигарханяна Татьяну Власову. На этот раз она обвинила ее в смерти артиста.

Джигарханян прожил с пианисткой в общей сложности 17 лет. Пара узаконила отношения в 2016 году, однако менее года спустя супруги расстались. Точкой преткновения послужил скандал, в котором режиссер обвинил супругу в краже денег из его театра. После развода с Виталиной Джигарханян вернулся к Власовой.

После смерти актера Цымбалюк-Романовская посетила десятки ток-шоу, каждый раз обвиняя родственников Джигарханяна во всех смертных грехах. Сейчас она активно поддерживает диалог со своими подписчиками в соцсетях, периодически провоцируя новые склоки.

«Можно и тридцать дет вместе прожить и остаться чужими людьми. Я там такое читала, что… просто из-за уважения к возрасту Татьяны Сергеевны промолчу»,— написала в комментариях одна из подписчиц.

Пианистка ответила резко, вновь оскорбив Власову.

«Убийцу не за что уважать, какая разница, сколько ей лет?» — возмутилась она.

На нападки пианистки уже отреагировал сын Джигарханяна Степан. В разговоре с порталом «Собеседник» он не исключил, что такие заявления Виталина делает под влиянием психического расстройства.

«Татьяна Сергеевна, разумеется, в курсе последнего запредельного выверта госпожи Цымбалюк, — сообщил Степан. — Ее реакция была: «Бедненькая… неужели у нее все настолько плохо, что разум отказал окончательно? Таким количеством яда можно и саму себя в могилу свести!». Лично я рад, что у матери выработался иммунитет на словесные экзерсисы Виталины».

Адвокаты посоветовали семье актера не оставлять подобные слова без реакции и подать в суд за клевету и оскорбление личности.

«Да, маме сейчас непросто. Она до сих пор не может оправиться после смерти отца. Пережить уход любимого человека после 48 лет брака очень сложно. Но она справляется, в том числе и благодаря поддержке друзей», — добавил Степан.

Народный артист СССР, театральный режиссер и педагог Джигарханян скончался 14 ноября прошлого года. Позднее медсестра, которая ухаживала за ним, сообщила журналистам, что в клинику актер поступил в ужасном состоянии, он весил всего 67 килограммов и был в страшных пролежнях.

В одном из интервью после смерти артиста Цымбалюк-Романовская заявила, что два инсульта и деменция актера стали причиной расставания с ним.