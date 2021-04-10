Принцу Чарльзу временно передадут титул герцога Эдинбургского

Лондон, 10 апреля. Титул герцога Эдинбургского после смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа временно перейдет к их первенцу, принцу Чарльзу, пишет газета Evening Standard.

После ухода из жизни действующего монарха титул достанется младшему сыну королевы графу Уэссекскому Эдварду.

Изначально предполагалось, что титул передадут принцу Чарльзу по наследству. Но королевская семья решила, что принц Эдвард станет следующим герцогом Эдинбургским. В первую очередь, решение принято из желания сохранить титул отдельно от короны.

Муж королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. Его госпитализировали в середине февраля, после чего провели серьезную операцию на сердце.

Великобритания объявила национальный траур в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II. В стране приспустили государственные флаги. На время траура все парламентарии будут носить черные ленты на руках, а мужчины — галстуки черного цвета. Королевская семья будет скорбеть 30 дней, королева не будет заниматься государственными делами и принимать новые законы.