Джабаров заявил, что США не сдержат Россию и Китай миллиардами долларов

Москва, 10 апреля. Желание администрации США выделить Пентагону крупную сумму на «сдерживание» России и Китая не даст результата, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

«Что касается сдерживания России, то они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя», — цитирует первого замглавы международного комитета Совфеда РИА Новости.

Парламентарий полагает, что предложение президента США Джо Байдена связано с желанием американского оружейного бизнеса заработать. Главу Белого дома он считает «ставленником крупнейших корпораций» и монополий, в том числе оружейных.

По мнению сенатора, никаких результатов у инициативы не будет.

«Что они, Китай напугают или РФ? Нет, конечно», — закдлючил Джабаров.

Ранее сообщалось, что Байден намерен урезать военный бюджет страны на семь миллиардов долларов по сравнению с суммой, которую закладывала администрация бывшего главы государства Дональда Трампа. На нужды Пентагона президент США предложит потратить 715 млрд долларов. Администрация его предшественника на оборонный бюджет закладывала 722 млрд долларов. Деньги, в том числе выделяются на сдерживание якобы исходящей от Китая и России угрозы.