Неиспользованный маткапитал автоматически направят в ПФР

Москва, 10 апреля. У россиянок будет только полгода, чтобы решить, на что потратить материнский капитал, в обратном случае вся сумма автоматически уйдет на пенсионный счет. Соответствующий приказ Минтруда РФ вступает в силу 11 апреля.

Ранее законодательство не определяло конкретные сроки, в рамках которых можно было отказаться от использования маткапитала для накопительной пенсии. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб отметила в беседе с «Парламентской газетой», что многие россиянки отзывали средства, но затем забывали о них, и они лежали в ПФР, не принося инвестиционного дохода.

Указы Минтруда исключат ситуацию, когда маткапитал лежит без дела, отметила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Шесть месяцев, в течение которых родители могут принять решение об использовании денег на другие цели, кроме пенсии, — это разумный срок. За это время семья сможет выбрать, как потратить маткапитал наиболее выгодно», — заявила парламентарий.

В середине марта стало известно, что маткапитал теперь можно будет потратить на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов по военной ипотеке. Помимо этого, государственное пособие возможно направить на строительство или покупку недвижимости, оплату образования ребенка. При необходимости средства позволяется вложить в Пенсионный фонд, чтобы сформировать накопительную часть пенсии матери.

С 2021 года размер пособия составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка.