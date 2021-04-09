Стюардесса рассказала, как избежать приступа тошноты во время полета

Москва, 9 апреля. Стюардесса назвала способы избежать недомогания на борту самолета. Секретом девушка поделилась в коротком ролике в соцсети TikTok.

Бортпроводница посоветовала пассажирам стараться выбирать места в передней части или на уровне крыльев самолета. Лучше сесть у иллюминатора для избежания рвотных позывов. Чтобы во время полета избежать симптомов тошноты, девушка рекомендует поесть и «хорошенько выспаться».

«На голодный желудок укачивает сильнее», — отметила стюардесса.

Ранее российская бортпроводница запечатлела на камеру любимую часть своей рабочей деятельности. Россиянка в видеоролике показывает, как она загорает на пляже и наслаждается морем между рейсами.

Пользователи социальной сети в комментариях написали, как завидуют девушке. Как подчеркнули комментаторы в TikTok, стюардесса может позволить себе побывать в разных местах, хоть и не всегда в комфортных условиях.