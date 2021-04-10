Глава бюро расследований ОНФ Алексеев рассказал о коррупции в сфере науки и медицины

Санкт-Петербург, 9 апреля. Руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев рассказал о роли науки в государственных заказах, а также о способах борьбы с возникновением коррупции в сфере.

Медиагруппа «Патриот» совместно с Федеральным агентством новостей (ФАН) провели онлайн пресс-конференцию на тему борьбы с коррупцией в России. Глава бюро ОНФ поделился мнением о том, как наука участвует в госзакупках и как не допустить того, чтобы ее роль в госзаказах не привела к коррупции и появлению лженауки.

«В этом году мы запустили процесс изучения роли науки в госзакупках. Ученые являются основными госзаказчиками. Роль науки в госзаказе должна повышаться, но нужно понять, как ее грамотно встроить, чтобы это не привело к коррупционным нарушениям. Однако главное, чтобы не появилась лженаука», — отметил Алексеев.

Он подчеркнул, что выступает против гомеопатии. Однако глава бюро расследования ОНФ знает, почему проводятся исследования, которые включают в себя эффект плацебо.

«Треть пациентов ему подвержена. Они верят в циркониевые браслеты, и они им помогают, как не удивительно. Есть закупка массовых препаратов, которые вызывают вопросы и бурные дискуссии, и в таких спорах точку должен ставить минздрав. И тут тоже, куда ни плюнь, мы упремся в цифровизацию. Мы должны смотреть за результатом», — резюмировал эксперт.

Ранее глава бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев назвал IT-технологии главным инструментом в борьбе с коррупцией в России.