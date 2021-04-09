Выплаты ветеранам от ПФР ко Дню Победы переведут уже в апреле

Красноярск, 9 апреля. К 76-й годовщине Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю. Как и в прошлом году, ПФР переведет деньги уже в апреле.

В соответствии с указом президента РФ, подписанным в 2019 году, ежегодно ко Дню Победы ветераны получают единовременную выплату 10 тыс. рублей.

«Фронтовики должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России», — уточнили в ПФР.

Выплату доставят ветеранам одновременно с апрельской пенсией. Обращаться с заявлением в фонд не придется, все данные о получателях в ведомстве уже есть.

Ранее был принят федеральный закон, согласно которому людям, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», которые во время обороны крымского города с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории, присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь им полагаются меры социальной поддержки наравне с россиянами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

До принятия закона жители осажденного Севастополя в основном получали меры господдержки на региональном уровне: сегодня это 3008 рублей. Теперь же у севастопольцев появилось право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг по линии ПФР.