Зеленский призвал к срочному перемирию в Донбассе

Киев, 9 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о посещении передовой в Донбассе и заявил о необходимости перемирия в регионе.

«Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно о посещении украинским лидером Авдеевки. Зеленский опубликовал соответствующее фото в Instagram.

Позже блогер и политолог Тарас Черновил рассказал, зачем президенту Украины был нужен «фронтовой вояж» после позора в Катаре. Эксперт утверждает, что необходимость съездить на передовые позиции ВСУ в Донбассе обусловлена не только спасением собственного имиджа, но и возвращением уверенности защитникам. Особенно после того, как на Украине услышали призыв одного из депутатов партии Зеленского «валить из этой страны».