Москвичи несут цветы к посольству Великобритании

Москва, 9 апреля. Жители Москвы несут к стенам британского посольства цветы, отдавая дань памяти супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу.

К этому моменту у входа в посольство уже лежат несколько букетов. Москвичи подходят к стенам дипмиссии, оставляют цветы и поминают принца Филиппа минутой молчания.

Герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. До дня рождения супруг королевы не дожил два месяца. Великобритания объявила национальный траур: королевская семья будет скорбеть 30 дней, королева не будет заниматься государственными делами и принимать новые законы.

Сейчас в Британии приспустили государственные флаги. На время траура все парламентарии будут носить черные ленты на руках, а мужчины — галстуки черного цвета.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королеве Елизавете II. Российский лидер пожелал супруге усопшего мужества и душевной стойкости перед лицом утраты.