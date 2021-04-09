Депутат Госдумы Выборный рассказал о борьбе с коррупцией в сфере образования

Санкт-Петербург, 9 апреля. Депутат Государственной думы России Анатолий Выборный вспомнил о преимуществах образования до ЕГЭ, но подчеркнул, что нововведения позволят людям строить карьеру за счет знаний.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему: «Как в России борются с коррупцией». В ходе мероприятия российский политик прокомментировал текущую ситуацию с коррупцией в сфере образования.

«Вернуть все как было (до введения ЕГЭ. — Прим. ФАН) уже не получится, хотя были и правильные вещи. Намного комфортнее, когда ты видишь преподавателя лично и он может задать наводящий вопрос», — отметил Выборный.

Он добавил, что в начале XXI века в сфере высшего образования «крутилось» около 2 млрд коррупционных рублей. Каждый желающий мог купить диплом любой специальности.

«Сейчас мы меняем формат, чтобы каждый человек мог строить карьеру на основе своих знаний и возможностей. Госполитика в сфере образования наберет обороты и оценить, насколько она эффективна, мы сможем только через несколько лет. Это поможет быть на высоте в сравнении с другими государствами», — подытожил политик.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный заявил, что санкции — хороший пример международной коррупции.