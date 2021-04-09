Главы муниципалитетов ЦАР и религиозный лидер поддержали политику президента Туадера

Банги, 9 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел встречи с мэрами Бирао и Нделе, главой сообщества Нием-Елева и лидером центральноафриканской исламской общины в Камеруне. Основной темой переговоров стал курс развития страны, который ранее озвучил глава республики.

Участники мероприятия оказались единогласны во мнении, что власти ЦАР должны завершить зачистку государства от бандитов и приступить к объединению центральноафриканского общества.

«Известные деятели призвали армию ЦАР и союзные силы преследовать боевиков до их полной нейтрализации. Также они попросили президента Туадера работать для окончательного восстановления мира и социальной сплоченности в республике», — говорится на странице правительства страны в Facebook.

Туадера рассказал о процессе формирования демократии в ЦАР. Лидер государства отметил, что впервые за много десятилетий в республике устанавливается верховенство закона, и преступные элементы больше не могут посягнуть на права и свободы граждан.

Это стало возможным благодаря усилиям центральноафриканской армии, которая за последние месяцы взяла под контроль всю территорию страны. Как уточнил ранее Валерий Захаров, в республике остались лишь отдельные правонарушители, которых в скором времени нейтрализуют силовики. Основной же задачей властей на ближайшее будущее станет развитие экономики.