Президент ЦАР открыл в Банги новое здание налоговой службы

Банги, 9 апреля. В столице Центральноафриканской Республики прошло торжественное открытие нового здания налоговой службы страны. В церемонии презентации многоэтажного объекта приняли участие лидер государства Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр Фирмен Нгребада, члены правительства, иностранные дипломаты и мэр столицы.

«Первый камень в строительство здания налоговой службы был заложен в ноябре 2019 года президентом Туадера. Финансирование проекта осуществлялось властями при поддержке Всемирного банка. Внутри находятся 75 просторных офисов, конференц-залы и центр обработки данных», — говорится на странице правительства ЦАР в Facebook.

Новый административный объект значительно улучшит условия работы сотрудников налоговой службы. Также ведомство сможет заняться модернизацией государственных услуг, что положительно скажется на экономическом развитии всей страны.

Ранее во время инаугурационной речи президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил, что второй срок на посту главы государства он намерен посвятить развитию экономики республики. Смена приоритетной задачи стала возможна после того, как правительственные войска установили контроль над всей территорией страны.

Ранее советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что лишь в отдельных районах остались небольшие группы бандитов, которые скоро будут нейтрализованы. Он подтвердил намерения властей сконцентрироваться на восстановлении финансового сектора республики.